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26 минут назад

К какой болезни может привести работа по сменам

Ferra.ru

В научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, отмечается, что работа по сменам повышает риск развития рефлюкс-эзофагита. Другими словами, это воспаление слизистой пищевода.

К какой болезни может привести работа по сменам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мин-Ву Нам из Университета Сунгкьюнкван в Сеуле (Южная Корея) вместе с коллегами изучил, как связаны сменная работа и рефлюкс-эзофагит. Для этого эксперты проанализировали данные о 140 553 людях (средний возраст - 37,9 года).

За 469 217,2 человеко-лет наблюдения было обнаружено 35 185 случаев рефлюкс-эзофагита. Учёные также выяснили, что выше риск развития этой болезни был у тех, кто работал по сменам. Сильнее связь этих факторов была у участников в возрасте от 18 до 39 лет, а также у работающих женщин.

Объясняются такие результаты исследования тем, что основные функции желудочно-кишечного тракта зависят от суточного ритма. У людей, которые работают посменно, обычно приём пищи происходит нерегулярно из-за графика работы. То есть они пропускают основные приёмы пищи и больше едят ночью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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