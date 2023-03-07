Россиян предупредили об опасных сочетаниях витаминов

Совместный прием некоторых витаминов и минералов может вызвать опасные побочные эффекты для здоровья. О недопустимых сочетаниях биологически активных добавок терапевт, врач высшей категории Олеся Савельева предупредила россиян в ходе беседы с «Известиями».

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Врач призвала не принимать одновременно витамины C и B12, так как они усиливают действие друг друга, из-за чего могут возникнуть головные боли, головокружение и даже повреждение почек. Еще одна опасная комбинация — сочетание добавок кальция и магния. Эти микроэлементы препятствуют усвоению друг друга, поэтому организм не получит пользы ни от одного из них.

Помимо этого, по словам терапевта, несовместимы между собой добавки меди и цинка.

Савельева также призвала не запивать добавки железа зеленым чаем. В этом напитке содержатся дубильные вещества, препятствующие усвоению витамина в организме, из-за чего может развиться железодефицитная анемия. По этой же причине нельзя совмещать железо с употреблением добавок кальция или богатых им продуктов (молоко, творог).

В заключение терапевт добавила, что принимать любые витамины и тем более сочетать их друг с другом можно только после консультации с врачом, чтобы избежать опасных последствий для здоровья.