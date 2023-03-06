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3 часа назад

Инфекционист Мескина предупредила о возросшем риске клещевых и кишечных инфекций весной

Мира Маркина

С гриппом B и другими инфекционными заболеваниями легко столкнуться в межсезонье, отметила детский инфекционист Елена Мескина. Эксперт рассказала «Вечерней Москве», какие еще заболевания обостряются в этот период. О них редко задумываются россияне.

Солнце пригревает, температура воздуха повышается и всюду тает снег. С первым ощутимым потеплением вырастает риск столкновения с клещами, заявила эксперт.

«После зимы они голодные и могут присосаться, даже когда еще лежит снег на улице. Им достаточно небольшого подъема температуры днем, чтобы проснуться», — объяснила медик.

Это может случиться уже в апреле, предупредила инфекционист.

Еще одна опасность – смена вирусных инфекций бактериальными. Например, кишечными. Их стоит опасаться в этот период.

Ранее «Рамблер» рассказывал о последствиях поздно замеченного гастрита.

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