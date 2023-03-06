Врач рассказала, как набраться сил после зимы

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" объяснила, что плохое настроение в начале весны может быть связано с нехваткой гормона радости.
Она отметила, что при таком состоянии следует придерживаться активного образа жизни и правильного питания. Они помогают организму вернуть хорошее настроение.
Эксперт посоветовала включить в рацион питания бананы и шоколад, в которых присутствует аминокислота. Она способна превращаться в серотонин.
"Не забудьте про продукты с повышенным содержанием омега-3 кислот. Омега-3 блокирует в организме выработку простагландинов, которые препятствуют высвобождению серотонина. Регулярно посещайте спортзал или хотя бы делайте дома зарядку, которая доставляет удовольствие", – резюмировала врач.