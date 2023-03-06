Названы признаки нестабильной работы иммунной системы

Быстрая утомляемость, появление слабости, вялости и разбитости могут указывать на нестабильную работу иммунной системы организма. Об этом рассказала старший врач-педиатр Екатерина Морозова.

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Она добавила, что признаками нестабильной работы иммунитета у человека еще могут быть частая заболеваемость гриппом и ОРВИ, а также аллергические и аутоиммунные заболевания.

Эксперт также рассказала, что иммунные системы ребенка и взрослого различны. Детский организм имеет ряд особенностей, он больше подвержен рискам заболевания. Есть периоды снижения иммунитета, они обычно приходятся на возраст 4-6 лет и 10-12 лет. Тогда дети могут чаще болеть, передает РИАМО.