Учёные изучили, как садоводство влияет на здоровье

Исследователи набрали группу участников, которые ранее никогда не занимались садоводством, предоставив им бесплатный общественный садовый участок, семена и саженцы, и в течение года следили за изменениями их физического и психического состояния.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Результаты опубликованы в журнале Lancet. После года наблюдений исследователи обнаружили у участников ряд позитивных эффектов, связанных с изменением образа жизни.

Прежде всего, в группе садоводов (по сравнению с контрольной группой) значительно снизился уровень стресса и беспокойства. Причём, большее снижение было отмечено у тех участников, которые вступили в исследование с более высоким уровнем стресса.

При этом, модели переживания стресса и тревоги имеют значение для профилактики многих заболеваний, включая онкологические, отмечают авторы работы.

Второй положительный момент, который отметили исследователи: начав заниматься садоводством, люди стали употреблять в пищу больше клетчатки.

«Потребление пищевых волокон и цельных растительных продуктов всё чаще признается жизненно важными показателями здоровья из-за чёткой связи с улучшением обмена веществ, здоровой микрофлорой кишечника и уменьшением воспаления», – отмечают авторы.

По сравнению с контрольной группой, участники-садоводы стали потреблять клетчатки в день, в среднем, на 1,4 г больше.

Третий важный эффект был связан с повышением уровня физической активности. В первой группе её уровень повысился, в среднем, на 42 минуты в неделю.

Кроме этого, отмечают авторы, участники исследования значительно расширили свои социальные связи внутри сообщества, что, в свою очередь, положительно отразилось на их эмоциональном состоянии. Как доказано, социальная активность относится к мерам профилактики психических расстройств.