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2 часа назад

Медики рассказали, что распознать инсульт можно по слабости и изменению зрения

runews24.ru

Причиной инсульта является нарушение кровоснабжения мозговых артерий, которое может произойти из-за их закупорки или разрыва кровеносного сосуда в головном мозге. Чем раньше врачи выявят инсульт, тем легче будет устранить его последствия. Для этого важно своевременное диагностирование инсульта, подчеркивают специалисты.

Распознать инсульт можно по слабости и изменению зрения
Фото: runews24.rurunews24.ru

При этом важно знать, что не всегда инсульт проявляется характерными симптомами: провисанием одной стороны лица и уголка рта, нарушением мимики, онемением одной руки, парезом рук и нарушением речи.

Помимо этих симптомов при инсульте существуют признаки, которые не столь выражены. Так, по словам медиков, к нетипичным симптомам инсульта можно отнести слабость, чувство усталости, резкую головную боль, покалывание на одной стороне тела, головокружение, потерю координации, ухудшение или потеря периферического зрения.

Кроме того, предупредить о надвигающемся инсульте могут внезапная рвота и тошнота, пишет «ИноСМИ».

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