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2 часа назад

Дерматолог Филева назвала приводящие к выпадению волос заболевания

Катерина Саломе

По статистике, 79 процентов женщин и 96 процентов мужчин с возрастом сталкиваются с андрогенетической алопецией. О причинах этого заболевания газете «Известия» рассказала врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Специалист заявила, что к этому процессу может привести избыточный объем гормона дигидротестостерона. По ее словам, в случае нарушения обмена веществ в организме именно волосы первыми реагируют на сбои. Они начинают тускнеть, ломаться и выпадать, отметила она.

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Еще одной распространенной причиной выпадения волос дерматолог назвала проблемы с щитовидной железой. Также спровоцировать развитие андрогенетической алопеции может анемия, утверждает врач.

Ранее мы писали о том, что ученые объяснили, зачем людям кудрявые волосы.

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