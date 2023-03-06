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2 часа назад

Врач объяснила, можно ли подхватить венерические болезни в бассейне

Секрет Фирмы

Гинеколог Елена Томлина: ЗППП можно заразиться в бассейне через мокрое полотенце. К сожалению, отсутствие опасных половых контактов не гарантирует защиту от заболеваний, которые передаются половым путём (ЗППП). При этом при самих водных процедурах заразиться нельзя, а вот контакт с бытовыми предметами сулит вполне не иллюзорные опасности.

Врач объяснила, можно ли подхватить венерические болезни в бассейне
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как объяснила специалист, в тех же бассейнах мокрые полотенца вполне могут стать источником возбудителей ЗППП, определённые опасности могут подстерегать и в чужом постельном белье.

Тем, кто всё-таки столкнулся с неприятными симптомами, гинеколог настоятельно рекомендовала срочно обратиться за помощью, поскольку такие болезни могут без лечения кончиться бесплодием и даже онкологией.

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