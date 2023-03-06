Стоматолог раскрыла главную опасность зубов мудрости

Зубы мудрости, так называемые "восьмерки", при неправильном росте могут не только подвинуть своих "соседей", но и спровоцировать кариес. Об этом Москве 24 рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

"Иногда "восьмерки" прорезаются зигзагообразно. За счет этого они понемногу толкают весь ряд. С возрастом челюсть с прямыми и ровными зубами вполне может превратиться в "забор", когда одни зубы будут находить друг на друга в шахматном порядке", – предупредила врач.

Исправить положение можно будет только после удаления "восьмерки", потому что появится свободное пространство для выравнивания зубов, говорит Балакирева. Однако неэстетичная улыбка – не единственная неприятность. Другая распространенная проблема – формирование так называемого капюшона.

Речь идет о ситуации, когда "восьмерка" не может пробиться сквозь десну и приподнимает ее. "Под образовавшийся капюшон во время еды попадают остатки пищи, их трудно вычистить. В результате зуб начинает портиться и образуется кариес", – объясняет стоматолог. Она добавила, что врачи предпочитают не заниматься лечением зубов мудрости, а удаляют их. Дело в том, что, с одной стороны, "восьмерки" никак не участвуют в жевании. С другой – труднодоступны для терапевтического лечения. Балакирева рекомендовала пациентам проходить ежегодный профилактический осмотр, чтобы вовремя обнаруживать и минимизировать неприятности, связанные с зубами мудрости.