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3 часа назад

Врач назвала ранние симптомы рассеянного склероза

Vse42.ru

Врач Валерия Румянцева рассказала россиянам, как распознать рассеянный склероз на ранних стадиях.

Врач назвала ранние симптомы рассеянного склероза
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как отметила медик, при обнаружении хотя бы одного симптома данного недуга следует обратиться к врачу. Первое, на что стоит обратить внимание, – это неприятные ощущения в конечностях в виде покалываний и онемений. Кроме того, не стоит игнорировать мышечные спазмы и проблемы со зрением, которые нередко списывают на различные объективные причины, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По словам Румянцевой, к признакам рассеянного склероза относятся частые головокружения, потеря равновесия и хроническая усталость.

– Также нельзя игнорировать сложности в запоминании и проблемы с концентрацией. Если привычные задачи вдруг стали вызывать сложности, то это может быть признаком РС, как и депрессивные настроения, перепады настроения и тревожность, – цитирует СМИ врача.

Специалист добавила, что многие пациенты, страдающие рассеянным склерозом, сталкиваются также с проблемами с мочевым пузырем и кишечником.

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