Врач назвала ранние симптомы рассеянного склероза

Как отметила медик, при обнаружении хотя бы одного симптома данного недуга следует обратиться к врачу. Первое, на что стоит обратить внимание, – это неприятные ощущения в конечностях в виде покалываний и онемений. Кроме того, не стоит игнорировать мышечные спазмы и проблемы со зрением, которые нередко списывают на различные объективные причины, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".