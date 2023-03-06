Врач назвала ранние симптомы рассеянного склероза

Врач Валерия Румянцева рассказала россиянам, как распознать рассеянный склероз на ранних стадиях.
Как отметила медик, при обнаружении хотя бы одного симптома данного недуга следует обратиться к врачу. Первое, на что стоит обратить внимание, – это неприятные ощущения в конечностях в виде покалываний и онемений. Кроме того, не стоит игнорировать мышечные спазмы и проблемы со зрением, которые нередко списывают на различные объективные причины, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
По словам Румянцевой, к признакам рассеянного склероза относятся частые головокружения, потеря равновесия и хроническая усталость.
– Также нельзя игнорировать сложности в запоминании и проблемы с концентрацией. Если привычные задачи вдруг стали вызывать сложности, то это может быть признаком РС, как и депрессивные настроения, перепады настроения и тревожность, – цитирует СМИ врача.
Специалист добавила, что многие пациенты, страдающие рассеянным склерозом, сталкиваются также с проблемами с мочевым пузырем и кишечником.