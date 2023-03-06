Гастроэнтеролог рассказал, как по болям опознать панкреатит

Иногда ночные боли в области живота могут "сказать" о панкреатите. Гастроэнтеролог объяснил, как распознать эту опасную болезнь и побороть ее.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал, что иногда боли в пояснице или в области живота списывают на защемление нерва или заболевания почек. Однако, если неприятные ощущения появились внезапно, это может быть панкреатит. Как правило, он дает о себе знать поздно вечером или ночью.