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4 часа назад

Гастроэнтеролог рассказал, как по болям опознать панкреатит

СОВА

Иногда ночные боли в области живота могут "сказать" о панкреатите. Гастроэнтеролог объяснил, как распознать эту опасную болезнь и побороть ее.

Гастроэнтеролог рассказал, как по болям опознать панкреатит
Фото: СОВАСОВА

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал, что иногда боли в пояснице или в области живота списывают на защемление нерва или заболевания почек. Однако, если неприятные ощущения появились внезапно, это может быть панкреатит. Как правило, он дает о себе знать поздно вечером или ночью.

Эта болезнь развивается очень быстро, поэтому важно незамедлительно вызвать скорую. Если врачи подтвердили панкреатит, то крайне важно полностью пересмотреть своё питание. Например, исключить соленую и жирную пищу, а также алкоголь.

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