Эти три витамина защитят от потери зрения с возрастом

Со временем у многих людей развивается возрастная дегенерация жёлтого пятна, которая в крайних случаях приводит к слепоте. Но есть способ предотвратить всё это. По словам эксперта, в этом поможет соблюдение определённой диеты.

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Клинический консультант в Колледже оптометрии Дениз Вун МакОптом отметила, что снизить вероятность развития возрастной дегенерации жёлтого пятна можно при помощи диеты. Эта болезнь может привести к полной потере зрения (хотя это случается очень редко), а сначала она проявляется в виде размытости или искажения в глазах.

По словам Дениз Вун МакОптом, предотвратить развитие возрастной дегенерации жёлтого пятна помогут витамины А, С, Е. Всё благодаря тому, что в них есть антиоксиданты.

Витамин А содержится в жирной рыбе, молочных продуктах, некоторых овощах (кабачки, морковь); витамин С - в чёрной смородине, манго, киви; витамин Е - в авокадо, семенах подсолнечника, вяленых томатах.

Важную роль в сохранении зрения играют и такие антиоксиданты, как зеаксантин, лютеин. Получить их можно при помощи употребления зелёных листовых овощей (капуста, шпинат), кукурузы, яичного желтка, твёрдой пшеницы.