Раскрыто необходимое количество шагов для сжигания калорий

Согласно исследованию журнала, для того, чтобы сжечь калории после съеденной пиццы с колбасой, человеку понадобится пройти 61 тысячу шагов, что примерно равняется девяти часам прогулки, после сосиски в тесте — восемь тысяч шагов, после шести куриных наггетсов — семь тысяч шагов, после пончика, покрытого сахарной глазурью, — четыре тысячи шагов, после пачки чипсов — три тысячи шагов.