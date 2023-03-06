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4 часа назад

Раскрыто необходимое количество шагов для сжигания калорий после вредной пищи

Lenta.ru

Авторы The Sun раскрыли необходимое количество шагов для сжигания калорий после вредной пищи. Статья доступна на сайте издания.

Раскрыто необходимое количество шагов для сжигания калорий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно исследованию журнала, для того, чтобы сжечь калории после съеденной пиццы с колбасой, человеку понадобится пройти 61 тысячу шагов, что примерно равняется девяти часам прогулки, после сосиски в тесте — восемь тысяч шагов, после шести куриных наггетсов — семь тысяч шагов, после пончика, покрытого сахарной глазурью, — четыре тысячи шагов, после пачки чипсов — три тысячи шагов.

Также журналисты провели аналогичное исследование об алкоголе. Чтобы сжечь калории, которые человек получает, выпив бокал красного вина или стакан пива, нужно пройти примерно пять тысяч шагов.

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