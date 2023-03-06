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2 часа назад

Медики выяснили, что к 2060 году число операций по сращиванию позвонков может вырасти в три раза

Газета.Ru

Ученые из Кельнского университета выяснили, что к 2060 году количество операций по сращиванию позвонков с помощью металлических конструкций вырастет в три раза среди мужчин и женщин в возрасте 75 лет. Исследование опубликовано в журнале Clinical Orthopedics and and Related Research.

К 2060 году число операций по сращиванию позвонков может вырасти в три раза
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые проанализировали медицинские записи пациентов Германии. Они обнаружили, что количество операций по спондилодезу увеличится примерно на 83–102% на 100 тысяч жителей в 2060 году. Спондилодез — это хирургическое сращивание позвонков с целью обездвижить их, чтобы предотвратить дальнейшее смещение.

В Германии в 2019 году было проведено почти 15 тысяч таких операций среди пациентов старше 75 лет. По прогнозам ученых, в 2060 году их будет проведено почти 40 тысяч.

Тенденция к более частому использованию спондилодеза наблюдается как у женщин, так и мужчин. При этом у лиц моложе 55 лет частота операций не изменится или снизится к 2060 году.

Авторы отметили, что их исследование может послужить моделью для многих других развитых стран со стареющим населением.

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