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2 часа назад

Доктор Мясников назвал смертельно опасные сахарозаменители

Вечерняя Москва

Телеведущий и доктор Александр Мясников предупредил о смертельной опасности популярных видов подсластителей. По его словам, употребление аспартама, стевии, сахарина, сорбита и других сахарозаменителей приводит к развитию онкологии, инфаркту и инсульту.

Доктор Мясников назвал смертельно опасные сахарозаменители
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Многие подсластители скрыто содержатся в любимых блюдах, и люди обычно не подозревают об этом.

По словам медика, намного лучше в небольших дозах давать организму обычный сахар или мед. Потому что пищеварительная система приспособлена только к растительному сахару.

— «Синтетика» отвергается, что приводит к нарушению микрофлоры кишечника и развитию патологий, — написал Мясников в Telegram-канале.

Новости,Александр Мясников,
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