Доктор Мясников назвал смертельно опасные сахарозаменители

Телеведущий и доктор Александр Мясников предупредил о смертельной опасности популярных видов подсластителей. По его словам, употребление аспартама, стевии, сахарина, сорбита и других сахарозаменителей приводит к развитию онкологии, инфаркту и инсульту.

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Многие подсластители скрыто содержатся в любимых блюдах, и люди обычно не подозревают об этом.

По словам медика, намного лучше в небольших дозах давать организму обычный сахар или мед. Потому что пищеварительная система приспособлена только к растительному сахару.