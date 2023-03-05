Доктор Мясников назвал смертельно опасные сахарозаменители

Телеведущий и доктор Александр Мясников предупредил о смертельной опасности популярных видов подсластителей. По его словам, употребление аспартама, стевии, сахарина, сорбита и других сахарозаменителей приводит к развитию онкологии, инфаркту и инсульту.
Многие подсластители скрыто содержатся в любимых блюдах, и люди обычно не подозревают об этом.
По словам медика, намного лучше в небольших дозах давать организму обычный сахар или мед. Потому что пищеварительная система приспособлена только к растительному сахару.
— «Синтетика» отвергается, что приводит к нарушению микрофлоры кишечника и развитию патологий, — написал Мясников в Telegram-канале.