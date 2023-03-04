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2 часа назад

Врачи назвали симптомы мужского климакса и рассказали, как с ними бороться

Секрет Фирмы

Немногие знают, но у мужчин тоже бывает климакс, или, точнее, андропауза, во время которой снижается выработка главного мужского гормона тестостерона. В большинстве случаев этот период начинается после 50–60 лет, но в последние годы из-за малоподвижного образа жизни признаки андропаузы замечают и у мужчин после 40. Уролог-андролог медицинского центра «Медси» Валерий Онацкий рассказал, как справиться с симптомами мужского климакса.

Врачи назвали симптомы мужского климакса
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Всего есть два варианта, когда мужчина может обратиться к врачу, рассказал он «Лайфу».

«Вариант первый — когда тестостерон снижается в пределах референсных значений и мужчина чувствует симптомы, но по анализам всё в норме. Вариант второй — когда тестостерон снижается ниже референсных значений и только тогда у человека появляется симптоматика», — уточнил андролог.

Кроме снижения либидо или проблем с эрекцией есть и другие симптомы андропаузы. Это частое мочеиспускание, перепады настроения, набор веса и снижение силы мышц.

Если человек обратился к урологу, который подтвердил проблемы с уровнем тестостерона, то ему назначат терапию. Если она не поможет, то, возможно, придётся применить заместительную гормональную терапию. Для этого используются препараты в виде инъекций или гелей.

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