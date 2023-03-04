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1 час назад

Американка потеряла голос и стала говорить с акцентом

Lenta.ruиещё 1

Бывшая американская певица перенесла операцию на шее и потеряла родной голос, внезапно заговорив с сильным русским акцентом, который позже сменился на украинский и австралийский. Об этом пишет The Independent.

Американка потеряла голос и стала говорить с акцентом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

У 39-летней Эбби Фендер (Abby Fender) после операции по исправлению межпозвоночной грыжи в шейном отделе диагностировали синдром иностранного акцента — редкое заболевание, которым страдают всего около 100 человек во всем мире. По словам девушки, проснувшись в больнице на следующий день после хирургической процедуры, она поняла, что ее голос «заблокирован», а «техасский» акцент исчез.

Фендер рассказала, что она стала неконтролируемо говорить очень высоким голосом и с сильным русским акцентом — ее даже прозвали «русской Минни Маус». Недавно ее акцент сменился на украинский и австралийский. Девушка призналась, что украинцы часто принимают ее за землячку и спрашивают, из какого она города.

Девушка повторно обратилась к врачам, но никто не смог определить причину странных изменений. Тем не менее Фендер не сдалась и начала заниматься с логопедом — благодаря помощи специалиста, ей удалось понизить высоту тона и расслабить мышцы шеи настолько, чтобы снова говорить естественным голосом.

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