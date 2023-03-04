Американка потеряла голос и стала говорить с акцентом

Бывшая американская певица перенесла операцию на шее и потеряла родной голос, внезапно заговорив с сильным русским акцентом, который позже сменился на украинский и австралийский. Об этом пишет The Independent.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

У 39-летней Эбби Фендер (Abby Fender) после операции по исправлению межпозвоночной грыжи в шейном отделе диагностировали синдром иностранного акцента — редкое заболевание, которым страдают всего около 100 человек во всем мире. По словам девушки, проснувшись в больнице на следующий день после хирургической процедуры, она поняла, что ее голос «заблокирован», а «техасский» акцент исчез.

Фендер рассказала, что она стала неконтролируемо говорить очень высоким голосом и с сильным русским акцентом — ее даже прозвали «русской Минни Маус». Недавно ее акцент сменился на украинский и австралийский. Девушка призналась, что украинцы часто принимают ее за землячку и спрашивают, из какого она города.