Врач назвал напиток, отказ от которого приведет к потере веса

Исключив из своей жизни спиртное, можно похудеть, отметил врач. Употребление алкоголя замедляет метаболизм. К тому же такая вредная привычка провоцирует частые переедания, напомнил собеседник РИА Новости.

«Поэтому трезвость — это еще и сэкономленные калории: например, если отказаться от употребления шести бокалов вина объемом 175 миллилитров в неделю, вы сэкономите около 960 калорий», — рассказал врач.

Отказ от алкоголя улучшает качество сна. За счет этого человек чувствует более энергичным и бодрым. Это позволит оставаться продуктивным на протяжении всего дня. К тому же у непьющих людей реже возникают проблемы с артериальным давлением, отметил Антон Масякин.