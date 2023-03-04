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2 часа назад

Врач назвал напиток, отказ от которого приведет к потере веса

Слово и Дело

Глава Московского научно-практического центра наркологии Антон Масякин рассказал о пользе отказа от алкоголя.

Врач назвал напиток, отказ от которого приведет к потере веса
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исключив из своей жизни спиртное, можно похудеть, отметил врач. Употребление алкоголя замедляет метаболизм. К тому же такая вредная привычка провоцирует частые переедания, напомнил собеседник РИА Новости.

«Поэтому трезвость — это еще и сэкономленные калории: например, если отказаться от употребления шести бокалов вина объемом 175 миллилитров в неделю, вы сэкономите около 960 калорий», — рассказал врач.

Отказ от алкоголя улучшает качество сна. За счет этого человек чувствует более энергичным и бодрым. Это позволит оставаться продуктивным на протяжении всего дня. К тому же у непьющих людей реже возникают проблемы с артериальным давлением, отметил Антон Масякин.

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