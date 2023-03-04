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41 минуту назад

Житель Флориды промыл нос водой из-под крана и умер

runews24.ru

Житель штата Флорида скончался после того как промыл нос некипяченой водой из-под крана.

Житель Флориды промыл нос водой из-под крана и умер
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как оказалось, что время этой привычной для него ежедневной процедуры, он подцепил бактерию Неглерия Фоулера, из-за которой у него развились первичный амебный менингоэнцефалит и поражение нервной системы.

Департамент здравоохранения округа Шарлотт, где проживал мужчина, продолжает изучать обстоятельства заражения.

Дело в том, что Неглерия Фоулера обитает в естественных и искусственных водоемах с температурой воды до +30 градусов. К тому же заразиться ей можно единственным способом – вдохнув носом, что и сделал американец. Однако в этом деле есть одна большая загадка. Заражения произошло зимой. Это единственный случай в США, когда паразит попал в организм человека в зимнее время.

Отмечается, что в Соединенных Штатах случаев заражения Неглерией Фоулера бывает всего три за год. За 60 лет, с 1962 года зафиксировано всего 157 случаев, при этом 37 из них приходится на Флориду.

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