Житель Флориды промыл нос водой из-под крана и умер

Житель штата Флорида скончался после того как промыл нос некипяченой водой из-под крана.

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Как оказалось, что время этой привычной для него ежедневной процедуры, он подцепил бактерию Неглерия Фоулера, из-за которой у него развились первичный амебный менингоэнцефалит и поражение нервной системы.

Департамент здравоохранения округа Шарлотт, где проживал мужчина, продолжает изучать обстоятельства заражения.

Дело в том, что Неглерия Фоулера обитает в естественных и искусственных водоемах с температурой воды до +30 градусов. К тому же заразиться ей можно единственным способом – вдохнув носом, что и сделал американец. Однако в этом деле есть одна большая загадка. Заражения произошло зимой. Это единственный случай в США, когда паразит попал в организм человека в зимнее время.