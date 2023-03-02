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2 часа назад

Ученые выяснили, что ежедневная быстрая ходьба снижает риск ранней смерти

Мария Иглина

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что ежедневная 11-минутная быстрая ходьба снижает риск преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine.

Ученые: ежедневная быстрая ходьба снижает риск ранней смерти
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалистами был проведен обзор 196 рецензируемых исследований, изучавших более 30 миллионов участников, чтобы провести анализ связи между уровнями физической активности и риском сердечных заболеваний, рака и ранней смерти.

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Так, ученым удалось прийти к выводу, что 11 минут в день физической активности средней интенсивности способны снизить риск болезней сердца, инсульта и некоторых видов рака, а следовательно — преждевременной смерти, на 23 процента.

Ранее гинеколог предупредила о риске подцепить инфекцию в сауне.

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