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2 часа назад

Cтоматолог рассказала, почему нельзя чистить зубы в душе

Газета.Ruиещё 1

Cтоматолог из Англии рассказала, почему нельзя чистить зубы, моясь в душе, пишет Daily Mail.

Cтоматолог рассказала, почему нельзя чистить зубы в душе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Пайал Бхалла, стоматолога из Ипсвича, привычка чистить зубы в душе имеет несколько последствий. Первая — это сокращение срока службы зубной щеткой. Вторая — увеличивает шансы заразиться инфекцией путем переноса микробов из других частей тела в ротовую полость.

«Насадка для душа может содержать бактерии, и когда вы чистите зубы под насадкой для душа, вы можете подвергать свою зубную щетку воздействию этих бактерий, что увеличивает вероятность заболевания», -— объяснила специалист.

Вместо этого она рекомендовала хранить зубную щетку в сухом и чистом месте и вдали от мест потенциального загрязнения, таких как туалеты или раковины.

Ранее стоматолог посоветовала членам семьи пользоваться одной зубной щеткой ради экономии.

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