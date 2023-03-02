Сомнолог рассказала о влиянии ночников на качество сна

Современный рынок предлагает россиянам множество самых разнообразных моделей ночников. Но при всей их внешней красоте использование этих приборов не всегда целесообразно, а временами и вовсе не идет на пользу организму. Об этом журналу «Слово и Дело» рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Ночники — тусклые лампочки, освещающие помещение в ночное время, известны уже давно.Но в последние десятилетия в мире ночников произошли разительные изменения. Более-менее продвинутый современный ночник, как правило, позволяет варьировать цвет и яркость свечения, проигрывает колыбельные мелодии и, возможно, даже умеет проецировать на стены и потолок что-нибудь вроде карты звездного неба.Кажется, что с таким высокотехнологичным ночником и сон должен быть, как у космонавта. Но, как отметила Елена Царева, все эти чудесные лампочки сказываются на выработке мелатонина, который производится преимущественно во время сна. Это не означает, что от ночников следует отказаться вовсе. Но, как минимум, стоит настроить прибор так, чтобы он не мешал естественным процессам в организме.

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«Имеет значение и спектр, и яркость лампочки. Чем ярче лампочка, и чем более холодный цвет, тем больше влияние на мелатонин — гормон сна, который помогает нам засыпать вовремя. Соответственно, если лампочка белого или голубого цвета, либо приближается к нейтральному дневному — это от 4 000 К, то это начинает подавлять мелатонин», — объяснила сомнолог.

Конечно, совсем без важного гормона организм не останется, даже если там, где спит человек, горит свет. Но правильным выбором будет все-таки сон в темном помещении.

«Были исследования, в том числе и в России, которые показали, что, несмотря на освещение, его выработка ночью сохраняется. Но, если лампочка яркая, то продукция минимальна. Соответственно — желательно ночники не использовать», — подчеркнула Елена Царева.

Что касается проекторов звездного неба, которые некоторым матерям представляются хорошим подспорьем для засыпания, то здесь сомнолог куда более категорична. По ее словам, ночь и кровать предназначены для сна. А все остальное — не желательно.