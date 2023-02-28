После землетрясений в Турции участились жалобы на экзему

От жителей юго-восточных регионов Турции, которые пережили недавние землетрясения, стали чаще поступать жалобы на стресс и кожные заболевания. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

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По данным издания, после землетрясения в Кахраманмараше местные жители стали чаще жаловаться на некоторые заболевания, связанные со стрессом. Известно, что стрессовая экзема чаще возникает у женщин, чем у мужчин, и со временем может перерасти в более серьезное заболевание.

В издании также написали, что ранняя диагностика и лечение экземы, вызванной стрессом, важны, поскольку если экзему не лечить, то на этом месте могут появиться открытые раны.

Стоит отметить, что для устранения стрессовой экземы, в первую очередь необходимо избавиться от факторов, которые вызывают стресс.

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