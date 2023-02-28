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1 час назад

Нерожденный ребенок спас жизнь будущей матери

Lenta.ruиещё 1

29-летняя жительница английского города Стоктон-он-Тис, Великобритания, Меган Маккуэйд, узнала о серьезном заболевании во время ультразвукового исследования (УЗИ), которое проходила во время беременности. О том, как нерожденный ребенок спас жизнь матери, сообщает The Sun.

Нерожденный ребенок спас жизнь будущей матери
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Британка рассказала, что ее беременность проходила легко, а на первое УЗИ она отправилась, чтобы узнать о состоянии будущего ребенка. Однако во время процедуры Маккуэйд узнала грустную новость: у нее обнаружили опухоль в мочевом пузыре. Врачи сказали, что образование необходимо удалить. Они также предупредили, что если опухоль окажется злокачественной, Маккуэйд придется пройти курс химиотерапии, что приведет к потере ребенка.

Операция прошла успешно и без последствий для плода. Вскоре британка узнала, что опухоль оказалась неагрессивной, а значит она не нуждалась в химиотерапии. По словам женщины, она почувствовала облегчение и была счастлива, что станет матерью здорового ребенка.

«Если бы я забеременела раньше или позже, опухоль могли бы не заметить или было бы слишком поздно. А это время получилось идеальным. Все происходит не просто так, и ребенок должен был появиться в это время, чтобы спасти мою жизнь», — утверждает она.

Теперь Маккуэйд с нетерпением ждет рождения первенца в июле. Она также стремится предупредить людей об опасности рака мочевого пузыря. Британка отмечает, что к заболеванию могут привести редкие походы в туалет и недостаточное употребление воды.

«Я не хочу, чтобы другие прошли через то, через что прошла я», — говорит она.

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