Диетолог назвала самый полезный для пожилых людей хлеб

Пожилым людям необходимо есть цельнозерновой хлеб, заявила диетолог Маргарита Королева. Ее слова приводит издание «Москва 24».

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Цельнозерновой хлеб, по ее словам, является самым полезным для пожилых людей за счет содержания большого количества волокон, положительно влияющих на работу кишечника. Королева добавила, что клетчатка помогает наладить пищеварение и избавляет от запоров.

Диетолог пояснила, что цельнозерновой хлеб содержит витамины группы B. Они необходимы для иммунитета, поддержания нервной системы и обмена веществ. Так, витамин B6 влияет на построение гормонов щитовидной железы.

Однако Королева предупредила, что даже полезный хлеб нужно есть в меру. «Мякиш белого хлеба липкий и нарушает работу кишечника. Приводит к цементированию мелких ворсинок тонкого кишечника, выключая его из функций усвоения питательных компонентов и работы пищеварительной системы», — предупредила она.