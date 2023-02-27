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1 час назад

Диетолог назвала самый полезный для пожилых людей хлеб

Lenta.ru

Пожилым людям необходимо есть цельнозерновой хлеб, заявила диетолог Маргарита Королева. Ее слова приводит издание «Москва 24».

Диетолог назвала самый полезный для пожилых людей хлеб
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Цельнозерновой хлеб, по ее словам, является самым полезным для пожилых людей за счет содержания большого количества волокон, положительно влияющих на работу кишечника. Королева добавила, что клетчатка помогает наладить пищеварение и избавляет от запоров.

Диетолог пояснила, что цельнозерновой хлеб содержит витамины группы B. Они необходимы для иммунитета, поддержания нервной системы и обмена веществ. Так, витамин B6 влияет на построение гормонов щитовидной железы.

Однако Королева предупредила, что даже полезный хлеб нужно есть в меру. «Мякиш белого хлеба липкий и нарушает работу кишечника. Приводит к цементированию мелких ворсинок тонкого кишечника, выключая его из функций усвоения питательных компонентов и работы пищеварительной системы», — предупредила она.

Ранее диетолог Наталья Круглова назвала самые вредные продукты для завтрака. Она посоветовала не есть цитрусовые на голодный желудок.

Новости,Маргарита Королева,Наталья Круглова,
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