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54 минуты назад

Шесть признаков, что у вас накопилось слишком много серы в ушах

Ferra.ru

Сера защищает ушной канал и барабанную перепонку. Однако если ее слишком много, то это может способствовать развитию неприятной инфекции.

Шесть признаков, что у вас накопилось слишком много серы в ушах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Руководитель отдела аудиологии в компании Bayfields Opticians and Audiologist Роб Ормерод назвал шесть признаков того, что в ушах у вас слишком много серы. Из-за холодной погоды сера может начать накапливаться и многие люди из-за этого сейчас могут испытывать ощущение, что ухо заложено. Еще одна причина того, что серы чересчур много, — это ношение наушников-вкладышей.

Также специалист уточнил, что много серы может быть у людей, которые носят беруши, наушники-вкладыши или слуховые аппараты.

С возрастом сера в ушах становится более твердой. Из-за этого могут развиться осложнения.

На то, что у вас слишком много серы, указывают следующие признаки. Это шум в ушах; ощущение, что ухо чем-то наполнено; заложенность ушей; снижение слуха; боль в ушах; раздражение в слуховом проходе. Как отмечает NHS, всё это может привести к головокружению и тошноте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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