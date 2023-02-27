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Эндокринолог Тананакина предостерегла людей с заболеваниями ЖКТ от соблюдения строгого поста

27 февраля начался Великий пост. Однако далеко не всем можно соблюдать его со всей строгостью предписаний, предупредила эндокринолог Наталия Тананакина. В беседе с РИАМО эксперт объяснила, в каком случае пост нанесет вред здоровью.

Врач подчеркнула: в период строгого поста организм недополучает важные для его нормального функционирования жир и белок, витамины (D, А, В12) и микроэлементы (фосфор, железо, кальций). Категорически не стоит соблюдать Великий пост тем, у кого есть язва в анамнезе, гастрит (хронический или в состоянии обострения), панкреатит, желчекаменная болезнь и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Диетолог объяснила, можно ли похудеть в Великий пост

Также медик предостерегла пациентов с сердечной, почечной недостаточностью и сахарным диабетом. Им, как и беременным, кормящим и детям до 14 лет, пост противопоказан.

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