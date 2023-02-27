27 февраля начался Великий пост. Однако далеко не всем можно соблюдать его со всей строгостью предписаний, предупредила эндокринолог Наталия Тананакина. В беседе с РИАМО эксперт объяснила, в каком случае пост нанесет вред здоровью.

Врач подчеркнула: в период строгого поста организм недополучает важные для его нормального функционирования жир и белок, витамины (D, А, В12) и микроэлементы (фосфор, железо, кальций). Категорически не стоит соблюдать Великий пост тем, у кого есть язва в анамнезе, гастрит (хронический или в состоянии обострения), панкреатит, желчекаменная болезнь и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Также медик предостерегла пациентов с сердечной, почечной недостаточностью и сахарным диабетом. Им, как и беременным, кормящим и детям до 14 лет, пост противопоказан.

Ранее мы рассказывали о самом полезном хлебе.