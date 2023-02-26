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49 минут назад

Причиной пандемии назвали утечку из китайской лаборатории

Секрет Фирмы

Министерство энергетики США склоняется к тому, что пандемия коронавируса возникла в результате его утечки из лаборатории в Китае. Это стало известно из секретного разведывательного отчета, недавно предоставленного Белому дому и ключевым членам конгресса. Информацией поделилась газета The Wall Street Journal.

Причиной пандемии назвали утечку из китайской лаборатории
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Ранее об искусственном происхождении ковида заявляли в ФБР. Таким образом, Минэнерго поддержало мнение спецслужбы. Тем не менее большая часть ведомств в американском правительстве продолжает придерживаться позиции, что вирус появился в природе естественным путём.

Однако мнение министерства энергетики имеет большое значение, так как его заключение сформировано на основе последних разведывательных данных. К тому же и само ведомство имеет значительный научный опыт и контролирует сеть национальных лабораторий США, проводящих передовые биологические исследования.

После появления этой информации помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире CNN, что разведка пока не пришла к окончательному заключению о происхождении коронавируса. Версия о том, что COVID-19 появился в лаборатории, оставалась активной с самого начала эпидемии. В США попытки выяснить происхождение коронавируса начались ещё во времена Дональда Трампа.

Новости,Джейк Салливан,Дональд Трамп,ФБР,
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