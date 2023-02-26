Причиной пандемии назвали утечку из китайской лаборатории

Министерство энергетики США склоняется к тому, что пандемия коронавируса возникла в результате его утечки из лаборатории в Китае. Это стало известно из секретного разведывательного отчета, недавно предоставленного Белому дому и ключевым членам конгресса. Информацией поделилась газета The Wall Street Journal.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Ранее об искусственном происхождении ковида заявляли в ФБР. Таким образом, Минэнерго поддержало мнение спецслужбы. Тем не менее большая часть ведомств в американском правительстве продолжает придерживаться позиции, что вирус появился в природе естественным путём.

Однако мнение министерства энергетики имеет большое значение, так как его заключение сформировано на основе последних разведывательных данных. К тому же и само ведомство имеет значительный научный опыт и контролирует сеть национальных лабораторий США, проводящих передовые биологические исследования.