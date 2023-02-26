Мужчины, работающие физически, имеют больше сперматозоидов

Новое исследование предполагает, что более высокое количество сперматозоидов может зависеть от вашей профессии.

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Выводы ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана и Массачусетского генерала Бригама показывают, что у мужчин с изнурительной работой больше шансов иметь более высокое количество сперматозоидов, чем у других мужчин.

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До сих пор многие подобные исследования вращались вокруг питания и других факторов, включая индекс массы тела (ИМТ), окружность талии и физическую активность.

Согласно предыдущим исследованиям, на мужской фактор приходится 40% случаев бесплодия. По данным ВОЗ, 48 миллионов пар и 186 миллионов человек живут с бесплодием.

Факторы, способствующие бесплодию у мужчин, могут быть разными. Среди них пожилой возраст, избыточный вес или ожирение, курение и употребление алкоголя.

Другие факторы, приводящие к бесплодию, включают повышение уровня тестостерона в результате прописанных врачом инъекций или гелей, облучения и воздействия высоких температур. Кроме того, к бесплодию могут привести такие лекарства, как флутамид, ципротерон, бикалутамид, спиронолактон, кетоконазол или циметидин. Воздействие экологических токсинов, пестицидов, свинца, кадмия или ртути также может увеличить вероятность бесплодия.

В исследовании, опубликованном в Human Reproduction, исследователи ссылаются на отсутствие доказательств профессиональных факторов, влияющих на бесплодие. В обзоре того же издания, опубликованном прошлой осенью, анализируются тенденции изменения количества сперматозоидов у мужчин. Они обнаружили, что количество сперматозоидов у человека снизилось на 51,6% за последние 50 лет.

Учитывая, что низкое количество сперматозоидов способствует бесплодию, исследователи из Гарвардской больницы Brigham and Women's Hospital стремились выяснить, как работа влияет на количество сперматозоидов.

Что обнаружило исследование

Мужчины в возрасте от 18 до 56 лет описали свой график работы и физические требования в домашних опросах. Респонденты на вопросы о тяжелой работе в своей профессии отвечали вариантами: никогда, иногда или часто. Кроме того, участники детализировали свои уровни физической нагрузки на работе с вариантами: легкая, умеренная и тяжелая.

По их результатам, у мужчин, которые часто поднимают тяжелые предметы или на работе, концентрация сперматозоидов была на 46% выше. У активных мужчин общее количество сперматозоидов на 44% выше, чем у мужчин с более сидячей работой.

Мужчины, которые были более активны, показали более высокие уровни мужского полового гормона тестостерона и женского полового гормона, известного как эстроген. Первый автор и репродуктивный эпидемиолог в отделении сетевой медицины Brigham's Channing, Лидия Мингес-Аларкон, доктор философии, магистр здравоохранения, говорит, что в этих данных нет ничего необычного .

«Вопреки тому, что некоторые люди помнят из уроков биологии, «мужские» и «женские» гормоны встречаются у обоих полов, но в разном количестве», — сказала Мингес-Аларкон. «В этом случае мы предполагаем, что избыток тестостерона превращается в эстроген, что является известным способом поддержания нормальных уровней обоих гормонов в организме».