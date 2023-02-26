Занятия спортом в полтора раза эффективнее борятся с депрессией

Ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что спортивные тренировки более эффективны в лечении депрессии, чем медицинские препараты. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

Фото: Pxhere Pxhere

До сих пор антидепреессанты и сеансы психотерапии остаются основными методами лечения депрессии. Спорт тоже входит в этот список, но не является главным методом, что, по мнению учёных, ошибочно.

Авторы исследования проанализировали данные более 130 пациентов с депрессивным расстройством и обнаружили, что физическая активность на протяжении нескольких недель помогла им значительно уменьшить симптомы депрессии и тревоги. Наиболее действенными оказались высокоинтенсивные и при этом непродолжительные занятия спортом.