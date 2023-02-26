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1 час назад

Занятия спортом в полтора раза эффективнее борятся с депрессией

runews24.ru

Ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что спортивные тренировки более эффективны в лечении депрессии, чем медицинские препараты. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

Занятия спортом в полтора раза эффективнее борятся с депрессией
Фото: PxherePxhere

До сих пор антидепреессанты и сеансы психотерапии остаются основными методами лечения депрессии. Спорт тоже входит в этот список, но не является главным методом, что, по мнению учёных, ошибочно.

Авторы исследования проанализировали данные более 130 пациентов с депрессивным расстройством и обнаружили, что физическая активность на протяжении нескольких недель помогла им значительно уменьшить симптомы депрессии и тревоги. Наиболее действенными оказались высокоинтенсивные и при этом непродолжительные занятия спортом.

По оценке учёных, тренировки оказались примерно в полтора раза эффективнее традиционных методов борьбы с депрессией. Теперь они намерены предложить пересмотреть стратегии лечения этого заболевания.

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