Реанимация, скорая или неотложная: в каких случаях какую помощь ждать

Мы часто не знаем, в каких случаях на вызов по единому номеру "103" к нам приезжает бригада "скорой", а когда приходит врач из службы неотложной помощи, - и возмущаемся, если медицинского работника приходится долго ждать. Многие вообще считают, что "неотложка" и "скорая" - это одна и та же служба. Но это не так. Эксперты телеканала "Доктор" дали четкое разъяснение, благодаря которому сам заболевший и его родные, вызывая медицинскую помощь, будут понимать, на что им рассчитывать.

Фото: Российская газета Российская газета

Реанимационная бригада

Реанимация приезжает на вызов в критических ситуациях: клиническая смерть, пациент без сознания, подозрение на разрыв аневризмы аорты, тромб, эпилептический или астматический приступ, анафилактический шок, отек Квинке, тяжелые травмы, в том числе головы, все виды шоковых состояний, нарушения мозгового кровообращения, тяжелые отравления, ожоги. Одним словом, когда есть прямая и очень серьезная угроза жизни, требующая экстренных, незамедлительных мер, когда на счету буквально каждая минута.

Время ожидания такой бригады - не более 20 минут.

Бригада скорой помощи

В службу "скорой" передают вызовы, в которых была получена информация о прямой, но не экстренной угрозе для жизни: нарушения сознания, дыхания, психические расстройства, нарушение работы системы кровообращения, травмы, ожоги, кровотечения, роды, угрозы выкидыша.

Время ожидания - до двух часов.

Неотложная помощь

В "неотложку" отправят с обострениями хронических заболеваний, приступами заболеваний без угрозы для жизни, если человек не в состоянии сам добраться до врача. Также врач из неотложной помощи приходит на вызовы, когда уже ничем не помочь - для констатации смерти.