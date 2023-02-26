Как поскорее убрать синяк с тела? Отвечает врач

Человеческий организм показывает свою печаль в ответ на травмы, удары и падения появлением на теле синяков. А уже после, глядя на них, расстраиваемся и мы. Если ждать, пока само заживёт, не хочется, можно испробовать способы их устранения, которыми поделилась врач-гематолог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Санкт-Петербурга Галина Кузнецова.
В первые часы после травмы нужно охладить кожу в области гематомы. Можно использовать любые холодные предметы, лёд и замороженные продукты, обернув полотенцем. Прикладывать на 10–20 минут, в течение нескольких часов можно повторять. Руки и ноги полезно держать в приподнятом положении. А вот растирания, согревающие компрессы и массаж опасны.
Когда синяк становится сине-фиолетовым, по-прежнему полезно охлаждать, но не нагревать.
Через несколько дней синяк зеленеет, отёк спадает, потом он желтеет, а полностью гематома уходит к пятому-седьмому дню.
Синяки после инъекционных процедур остаются часто и не считаются патологией. Их заживление можно ускорить на несколько дней следующими средствами:
Прием аскорутина или витамина С может помочь в улучшении сосудистой стенки и для профилактики, но не в лечении гематомы.
Запрещено при гематомах:
Как правило, мы понимаем, после каких ситуаций неминуемо ждать появления синяка, и это нормально. Но если они возникают без причины — пора к врачу.