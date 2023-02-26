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2 часа назад

Как поскорее убрать синяк с тела? Отвечает врач

Секрет Фирмы

Человеческий организм показывает свою печаль в ответ на травмы, удары и падения появлением на теле синяков. А уже после, глядя на них, расстраиваемся и мы. Если ждать, пока само заживёт, не хочется, можно испробовать способы их устранения, которыми поделилась врач-гематолог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Санкт-Петербурга Галина Кузнецова.

Как поскорее убрать синяк с тела? Отвечает врач
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Оперативная помощь

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В первые часы после травмы нужно охладить кожу в области гематомы. Можно использовать любые холодные предметы, лёд и замороженные продукты, обернув полотенцем. Прикладывать на 10–20 минут, в течение нескольких часов можно повторять. Руки и ноги полезно держать в приподнятом положении. А вот растирания, согревающие компрессы и массаж опасны.

Через несколько часов

Когда синяк становится сине-фиолетовым, по-прежнему полезно охлаждать, но не нагревать.

Через несколько дней синяк зеленеет, отёк спадает, потом он желтеет, а полностью гематома уходит к пятому-седьмому дню.

Самолечение опасно и требует обращения к врачу, если это:

  • спонтанные или необычные гематомы;
  • контактные гематомы после приёма обезболивающих (могут быть симптомом скрытых проблем свёртывания крови);
  • симметричные синяки вокруг глаз после травмы головы (требуется срочная госпитализация).

Синяки после инъекционных процедур остаются часто и не считаются патологией. Их заживление можно ускорить на несколько дней следующими средствами:

  • Мази и гели на основе гепарина: гепариновая мазь, гепатромбин, лиотон. Они улучшают рассасывание гематомы и оказывают противовоспалительное действие. Но наносить на поврёждённую кожу и в начале развития гематомы нельзя.
  • Противовоспалительные мази могут убрать болевые ощущения и отёчность.
  • Троксевазиновая мазь, троксерутин — уменьшают отёчность и ускоряют регресс гематомы.
  • Бадяга — мазь и крем на основе пресноводной губки и оксида кремния. Они усиливают кровообращение и помогают рассасыванию гематомы.
  • Охлаждающие кремы и мази эффективны в первые часы после образования синяка — уменьшают болевые ощущения, отёк и размер гематомы.

Прием аскорутина или витамина С может помочь в улучшении сосудистой стенки и для профилактики, но не в лечении гематомы.

Запрещено при гематомах:

  • наносить мази на повреждённую кожу;
  • делать тепловые процедуры и массаж, когда есть отёк и в первые часы с момента образования синяка;
  • не переохлаждать — избыточное локальное охлаждение может вызвать обморожение;
  • прикладывать капусту, мёд, водку, соль с уксусом — это просто бесполезно;
  • прикладывать примочки с луком, хреном или редькой — особенно на лице.

Как правило, мы понимаем, после каких ситуаций неминуемо ждать появления синяка, и это нормально. Но если они возникают без причины — пора к врачу.

Новости,Галина Кузнецова,
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