Как поскорее убрать синяк с тела? Отвечает врач

Человеческий организм показывает свою печаль в ответ на травмы, удары и падения появлением на теле синяков. А уже после, глядя на них, расстраиваемся и мы. Если ждать, пока само заживёт, не хочется, можно испробовать способы их устранения, которыми поделилась врач-гематолог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Санкт-Петербурга Галина Кузнецова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Оперативная помощь

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В первые часы после травмы нужно охладить кожу в области гематомы. Можно использовать любые холодные предметы, лёд и замороженные продукты, обернув полотенцем. Прикладывать на 10–20 минут, в течение нескольких часов можно повторять. Руки и ноги полезно держать в приподнятом положении. А вот растирания, согревающие компрессы и массаж опасны.

Через несколько часов

Когда синяк становится сине-фиолетовым, по-прежнему полезно охлаждать, но не нагревать.

Через несколько дней синяк зеленеет, отёк спадает, потом он желтеет, а полностью гематома уходит к пятому-седьмому дню.

Самолечение опасно и требует обращения к врачу, если это:

спонтанные или необычные гематомы;

контактные гематомы после приёма обезболивающих (могут быть симптомом скрытых проблем свёртывания крови);

симметричные синяки вокруг глаз после травмы головы (требуется срочная госпитализация).

Синяки после инъекционных процедур остаются часто и не считаются патологией. Их заживление можно ускорить на несколько дней следующими средствами:

Мази и гели на основе гепарина: гепариновая мазь, гепатромбин, лиотон. Они улучшают рассасывание гематомы и оказывают противовоспалительное действие. Но наносить на поврёждённую кожу и в начале развития гематомы нельзя.

Противовоспалительные мази могут убрать болевые ощущения и отёчность.

Троксевазиновая мазь, троксерутин — уменьшают отёчность и ускоряют регресс гематомы.

Бадяга — мазь и крем на основе пресноводной губки и оксида кремния. Они усиливают кровообращение и помогают рассасыванию гематомы.

Охлаждающие кремы и мази эффективны в первые часы после образования синяка — уменьшают болевые ощущения, отёк и размер гематомы.

Прием аскорутина или витамина С может помочь в улучшении сосудистой стенки и для профилактики, но не в лечении гематомы.

Запрещено при гематомах:

наносить мази на повреждённую кожу;

делать тепловые процедуры и массаж, когда есть отёк и в первые часы с момента образования синяка;

не переохлаждать — избыточное локальное охлаждение может вызвать обморожение;

прикладывать капусту, мёд, водку, соль с уксусом — это просто бесполезно;

прикладывать примочки с луком, хреном или редькой — особенно на лице.