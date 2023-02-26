Врач назвал идеальное время для здорового сна

«Ваш послеобеденный спад энергии — легкий или сильный — происходит в 14:30 или 15:00? Исключив из причин спада энергии проблемы со сном предыдущей ночью или обильный обед, можно предположить, что ваше идеальное время сна наступит через шесть-семь часов после этого провала», — назвал врач в личном блоге время для здорового сна.