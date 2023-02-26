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1 час назад

Врач назвал идеальное время для здорового сна

Lenta.ruиещё 1

Идеальное время для отхода ко сну наступает через шесть-семь часов после дневного спада энергии. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на соцсети невролога Эндрю Хубермана.

Врач назвал идеальное время для здорового сна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Ваш послеобеденный спад энергии — легкий или сильный — происходит в 14:30 или 15:00? Исключив из причин спада энергии проблемы со сном предыдущей ночью или обильный обед, можно предположить, что ваше идеальное время сна наступит через шесть-семь часов после этого провала», — назвал врач в личном блоге время для здорового сна.

7,8 миллиона жителей Великобритании спят меньше пяти часов, что опасно для здоровья

Согласно теории врача, если человек начинает чувствовать усталость около 15:00, ему необходимо заснуть между 21:00 и 22:00.

Эксперт по сну Макс Кирстен считает, что идеальное время для сна разное у сов и жаворонков. По его мнению, рассчитывать время отхода ко сну нужно по иной, нежели у Хубермана, схеме.

«Рекомендуемые семь-девять часов сна жизненно важны для поддержки здоровья и активности мозга», — резюмировал Кирстен.

Ранее психотерапевт назвал причины зимних проблем со сном. Виктор Нурдаев пояснил, из-за дефицита мелатонина сон зимой становится хуже.

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