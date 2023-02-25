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2 часа назад

Медики назвали вариант питания, предотвращающий боли в спине

Волгоградская правда

Не только правильная осанка и физическая нагрузка помогают укрепить кости и мышцы и облегчают нагрузку на спину. Специалисты уверены, что большую роль в этом может сыграть питание.

Медики назвали вариант питания, предотвращающий боли в спине
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам медиков, для укрепления спины нужно включить в рацион продукты, которые стимулируют восстановление костной ткани.

Прежде всего, нужно позаботиться о достаточном количестве витамина D, который помогает усваивать кальций и фосфор. Также нутриент стимулирует рост мышц и улучшает работу иммунной системы организма. Найти этот важный элемент можно в разных видах морской рыбы, яйцах и печени.

Протеин нужен человеку для восстановления кожи и волос, эффективной работе мышц. Они крайне нужны для защиты от перегрузок спины и предотвращения болей. Лучше всего получать его из мяса птицы, морепродуктов и сыра – в этих продуктах содержится меньше жира, чем в красном мясе. Такая пища улучшает липидный обмен, особенно у пожилых пациентов, сообщает японский портал Yahoo News Japan.

Очень важен для костей и мышц витамин К. Кроме того, он используется для лечения остеопороза и препятствует кальцевым отложения в сосудах. Исследования показали, что витамин D и К значительно повышает плотность костей. Найти такой элемент можно во всех видах капусты, шпинате и морских водорослях.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

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