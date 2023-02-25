Россиянам рассказали, из-за чего развивается рак пищевода

Значительная часть всех заболеваний пищевода приходится на рак этого органа. Причём примерно в 3 раза чаще он встречается у женщин. Но факторы, провоцирующие развитие этой болезни, одинаковы для всех. Подробнее о них рассказал врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко" Денис Романов.
Риск развития рака пищевода увеличивает любое повреждение его слизистой. Оно делится на 3 вида:
«Особенно значимыми могут быть те ситуации, когда термическое или химическое повреждение слизистой пищевода ведёт к образованию рубцов», — сказал врач и посоветовал есть тёплую пищу, хорошо её пережёвывая, и не злоупотреблять алкоголем.
Также развитие рака пищевода провоцирует курение. Употребление любых табачных изделий приводит к появлению около 30% онкологических заболеваний.
Ещё одна причина — хронические воспалительные заболевания. Это эзофагит — воспаление стенки пищевода, дивертикулит — воспаление ниши, образовавшейся в стенке пищевода, лейкоплакия — ороговение покровного слоя эпителия пищевода. Есть также редкая патология — синдром Барретта (или пищевод Барретта). При этом состоянии вместо нормальной слизистой пищевода в нём появляются участки слизистой, присущие толстой кишке.