Россиянам рассказали, из-за чего развивается рак пищевода

Значительная часть всех заболеваний пищевода приходится на рак этого органа. Причём примерно в 3 раза чаще он встречается у женщин. Но факторы, провоцирующие развитие этой болезни, одинаковы для всех. Подробнее о них рассказал врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко" Денис Романов.

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Риск развития рака пищевода увеличивает любое повреждение его слизистой. Оно делится на 3 вида:

механическое — чаще всего вследствие проглатывания твёрдых предметов или плохо пережёванной пищи;

термическое наносит горячая пища или напитки;

химическое — из-за алкоголя или ожог при проглатывании кислот или щелочей.

«Особенно значимыми могут быть те ситуации, когда термическое или химическое повреждение слизистой пищевода ведёт к образованию рубцов», — сказал врач и посоветовал есть тёплую пищу, хорошо её пережёвывая, и не злоупотреблять алкоголем.

Также развитие рака пищевода провоцирует курение. Употребление любых табачных изделий приводит к появлению около 30% онкологических заболеваний.