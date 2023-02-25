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36 минут назад

Россиянам рассказали, из-за чего развивается рак пищевода

Секрет Фирмы

Значительная часть всех заболеваний пищевода приходится на рак этого органа. Причём примерно в 3 раза чаще он встречается у женщин. Но факторы, провоцирующие развитие этой болезни, одинаковы для всех. Подробнее о них рассказал врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко" Денис Романов.

Россиянам рассказали, из-за чего развивается рак пищевода
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Риск развития рака пищевода увеличивает любое повреждение его слизистой. Оно делится на 3 вида:

  • механическое — чаще всего вследствие проглатывания твёрдых предметов или плохо пережёванной пищи;
  • термическое наносит горячая пища или напитки;
  • химическое — из-за алкоголя или ожог при проглатывании кислот или щелочей.

«Особенно значимыми могут быть те ситуации, когда термическое или химическое повреждение слизистой пищевода ведёт к образованию рубцов», — сказал врач и посоветовал есть тёплую пищу, хорошо её пережёвывая, и не злоупотреблять алкоголем.

Также развитие рака пищевода провоцирует курение. Употребление любых табачных изделий приводит к появлению около 30% онкологических заболеваний.

Ещё одна причина — хронические воспалительные заболевания. Это эзофагит — воспаление стенки пищевода, дивертикулит — воспаление ниши, образовавшейся в стенке пищевода, лейкоплакия — ороговение покровного слоя эпителия пищевода. Есть также редкая патология — синдром Барретта (или пищевод Барретта). При этом состоянии вместо нормальной слизистой пищевода в нём появляются участки слизистой, присущие толстой кишке.

Новости,Денис Романов,
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