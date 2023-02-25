Врач развеяла популярный миф о гастрите

После еды у некоторых людей начинает болеть живот, и они спешат обвинить во всём гастрит. В реальности этот недуг не вызывает болевых ощущений и появляется не из-за еды, объяснила врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.
Боль чувствуется из-за функциональной диспепсии, то есть из-за нарушения нормальной работы желудка при отсутствии заболеваний. А провоцируют это состояние действительно определённые продукты и привычки. Врач напомнила, что гастрит — это воспаление слизистой желудка. А на самой слизистой никаких болевых рецепторов нет, поэтому чувствовать боль при этом заболевании человек не может. Также ошибочно считать, будто воспаление вызывает еда. Гастрит появляется из-за попадания в организм бактерии Helicobacter Pylori, которая инфицирует различные области желудка и двенадцатиперстной кишки. Также болезнь может появиться из-за постоянного приёма противовоспалительных лекарств — аспирина или ибупрофена, к примеру.
Наконец, причиной недуга может стать какой-нибудь сбой в иммунной системе. Почему тогда болит живот? Под диспепсией имеют в виду в том числе и нарушение двигательной активности желудка. К примеру, нижняя часть желудка сильно расслабляется, замедляя переход пищи в кишечник — возникает чувство тяжести и переполнения в животе. Ещё при диспепсии усиливается чувствительность рецепторов в стенке желудка. Они начинают реагировать на любые раздражители. Из-за этого появляется боль или жжение в верхних отделах живота.
«Например, в желудок попала острая колбаска, гиперчувствительные рецепторы забили тревогу, и человек стал ощущать неприятное жжение», — пояснила врач.
Что же вызывает диспепсию? У разных людей причины разные, но обычно речь идёт о неправильном питании, курении и стрессе. По факту, любая пища может спровоцировать сбой. Чаще всего это красный перец, лук, майонез, орехи, цитрусовые и шоколад. Из напитков — кофе и газировка. Но если всё-таки у вас гастрит, питание и режим приёма пищи нужно менять.