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1 час назад

Врач объяснил, опасен ли для мужчин подогрев сидений в авто

Волгоградская правда

Некоторые специалисты считают, что горячие кресла в транспортных средствах могут быть причиной проблем со здоровьем. Так ли это, рассказал главврач Волгоградского областного уронефрологического центра Дмитрий Перлин.

Врач объяснил, опасен ли для мужчин подогрев сидений в авто
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам опытного специалиста, в настоящее время довольно частой проблемой в семьях бывает бесплодие. При этом большинство считает, что это чаще всего связано со здоровьем женщин. Однако в 50% случаев детей в паре нет из-за мужского бесплодия.

Причиной возникновения проблемы могут стать самые разные факторы. Это наследственность, перенесенные в детстве болезни, вредные привычки и даже продолжительная сидячая работа.

Волгоградский медик предупредил, что для мужской продуктивности вредно ношение узких брюк и тесного белья. Это приводит к перегреву органов малого таза, что негативно сказывается на мужском здоровье. По той же причине может быть опасен и подогрев сидений в автомобиле, сообщает облздрав.

Медик подчеркивает, что этот механизм не опасен, но нежелателен. Оптимальной температурой для репродуктивных органов является 34-35,5 градуса и ее даже незначительное повышение чревато нарушениями в их работе.

По словам специалиста, положительно влияют на эти функции просторная одежда, активный образ жизни и правильное питание, отказ от вредных привычек и работа без стресса.

Новости,Дмитрий Перлин,
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