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3 часа назад

Пора бить тревогу: названы восемь ранних признаков деменции

Вечерняя Москва

Около 55 миллионов людей во всем мире в настоящее время страдают деменцией, пишет британское издание The Sun. Это одна из главных причин смерти пожилых людей, причем состояние человека приносит страдания как больному, так и его близким. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году деменцией будут страдать более 78 миллионов человек, а к 2050 году их число возрастет до 139 миллионов. Специалист по уходу за больными деменцией на дому Лука Радо назвал восемь ранних признаков болезни.

Пора бить тревогу: названы восемь ранних признаков деменции
Фото: PixabayPixabay

Деменция — это расстройство, которое влияет на работу мозга, существует много ее различных типов и причин. Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма, которая поражает от 50 до 75 процентов диагностированных. Как правило, заболевание ассоциируется с пожилыми людьми, но в мире насчитывается более 3,9 миллиона человек в возрасте до 65 лет, страдающих деменцией. Ни от одного типа деменции нет лекарства, но отсрочка начала болезни на пять лет вдвое сократила бы число смертей от нее.

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1. Проблемы с памятью

Кратковременная потеря памяти — типичный ранний признак деменции. Люди начинают терять предметы первой необходимости, например, ключи, забывать, что они ели на завтрак.

2. Изменение настроения

Больные зачастую не могут сами уловить изменение в своем настроении или характере, но они очевидна членам семьи. Например, человек может стать апатичным, безразличным ко всему.

3. Потеря интереса к хобби

Человек с развивающимся слабоумием может потерять интерес к повседневным занятиям и хобби, которыми наслаждался раньше. Это связано с тем, что недуг влияет на мышление и память, по этой причине больной просто забывает, что раньше любил заниматься чем-то.

4. Рассеянность

Рассеянность иногда может быть нормальным признаком старения. Если человек постоянно дезориентирован, вероятно, это признак деменции, стоит проконсультироваться с медиками.

5. Необдуманные решения

Странные, необдуманные действия, которые не свойственны человеку, типичны для людей с деменцией. Например, решение отнести вещи первой необходимости в мусор или одеваться не по погоде. Проблемы с мышлением также проявляются неуклюжестью.

6. Дезориентация в пространстве

Если близкий человек внезапно начал забывать знакомые маршруты — это повод для беспокойства. Впоследствии это грозит тем, что больной заблудится или окажется в опасном месте.

7. Растерянность

Страдающему деменцией сложно выражать мысли и эмоции, высказывать точку зрения.

8. Сложности с простыми задачами

Простые и привычные задачи, к примеру, приготовление чая или завязывание шнурков, могут стать сложными для тех, кто страдает деменцией. Это связано с тем, что функции мозга и когнитивные способности ухудшаются.

Риск развития деменции может накапливаться в течение всей жизни и частично обусловлен генетикой, изменить которую невозможно. Исследование показало, что физические упражнения, выполнение домашних обязанностей, встречи с близкими и друзьями — хорошие способы снизить риск развития этой болезни.

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