Медики назвали вещество в крови, которое нарушает метаболизм

Исследователи из Университета Южной Калифорнии установили, что наличие в крови человека ПФАС (искусственные химические вещества, известные как пер- и полифторалкильные соединения) изменяет метаболизм организма и нарушает работу щитовидной железы, что ведет к появлению различных заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

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ПФАС — это один из сортов пластика, из которого изготавливают тару, покрытия для посуды, фантики для конфет, малярные кисти и многое другое. Они очень устойчивы, из-за чего их сложно как-то переработать.

В рамках своего исследования авторы набрали выборку из примерно 450 участников подросткового возраста, у которых взяли анализ крови. У всех участников в крови содержалось несколько различных видов ПФАС. По словам ученых, некоторые сорта этого пластика повышают риск нескольких типов заболеваний, например рака или сердечно-сосудистых недугов.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что наличие ПФАС также нарушает метаболизм липидов и аминокислот в организме и меняет функцию гормонов щитовидной железы. Это может нарушить половое созревание человека.