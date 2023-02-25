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3 часа назад

Врач перечислила последствия употребления просроченных лекарств

Клопс.Ru

Просроченные лекарства становятся бесполезными и не представляют угрозы для жизни человека. Об этом изданию «Москва 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Врач перечислила последствия употребления просроченных лекарств
Фото:  Клопс.Ru Клопс.Ru

«Такого, чтобы лекарство превратилось во что-то сильно ядовитое, точно нет», — подчеркнула специалист.

По словам доктора, проблема заключается в том, что эффективность препарата со временем теряется, поэтому человек, употребивший, например, антибиотик или средство для снижения давления в надежде на то, что сделал всё, что необходимо, на самом деле не получил достаточного лечения. Вот тогда возникает опасность для организма.

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