Врач перечислила последствия употребления просроченных лекарств

По словам доктора, проблема заключается в том, что эффективность препарата со временем теряется, поэтому человек, употребивший, например, антибиотик или средство для снижения давления в надежде на то, что сделал всё, что необходимо, на самом деле не получил достаточного лечения. Вот тогда возникает опасность для организма.