Патологоанатом рассказал, могут ли в морг привезти живого человека

Работа патологоанатома окутана множеством мифов и тайн, однако не все легенды про работу в морге являются правдой. Патологоанатом с 40-летним стажем Владимир Климачев рассказал, в какие мифы, связанные с его работой, ошибочно многие верят.
В морг могут привезти живого человека
Климачев утверждает, что такое невозможно, ведь перед тем, как попасть в морг, тело человека проходит несколько проверок.
«У нас такого не было и это в принципе невозможно, потому что факт смерти еще в стационаре устанавливает анестезиолог-реаниматолог на основании совокупности различных признаков», – говорит патологоанатом.
Также пациент несколько часов проводит в палате, затем его спускают в подвал, и только потом перевозят в морг.
Умершие могут издавать таинственные звуки
Климачев говорит, что ни разу не слушал ничего таинственного, и звуки в его отделении похожи на те, которые слышны из операционной.
В морге могут вырезать органы для пересадки
Органы должны соответствовать некоторым требованиями, чтобы быть пригодными для пересадки. А те, что попадают в морг спустя сутки после смерти, уже нельзя использовать ввиду их несвежести.
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