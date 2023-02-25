Врач рассказал, какие продукты губят мужское здоровье

В интервью РИА "Новости" медик рассказал, что мужчинам следует есть пищу с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В. Они содержатся в мясе, рыбе, морепродуктах, листовой зелени. Это благоприятно влияет на мужскую силу.

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Полезно употреблять и томаты – благодаря антиоксиданту в составе они могут защитить от онкологии предстательной железы и других видов рака. Вредные для фигуры продукты следует исключить, в том числе копченое и соленое, колбасы, сосиски.