Врач рассказал, какие продукты губят мужское здоровье

В интервью РИА "Новости" медик рассказал, что мужчинам следует есть пищу с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В. Они содержатся в мясе, рыбе, морепродуктах, листовой зелени. Это благоприятно влияет на мужскую силу.
Полезно употреблять и томаты – благодаря антиоксиданту в составе они могут защитить от онкологии предстательной железы и других видов рака. Вредные для фигуры продукты следует исключить, в том числе копченое и соленое, колбасы, сосиски.
По словам врача, опасность ожирения для мужчин заключается в том, что в жировой ткани мужские гормоны трансформируются в женские. Таким образом, снижается потенция и защитные силы организма. Алкоголь тоже крайне вреден для мужского здоровья. Также мужчинам нужно больше белка для строительства мышц и выработки тестостерона. И тут следует тоже отдавать предпочтение натуральным продуктам. Например, протеиновые батончики в большом количестве могут навредить.