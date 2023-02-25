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45 минут назад

Гормоны становятся женскими: врач рассказал, какие продукты губят мужское здоровье

СОВА

В интервью РИА "Новости" медик рассказал, что мужчинам следует есть пищу с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В. Они содержатся в мясе, рыбе, морепродуктах, листовой зелени. Это благоприятно влияет на мужскую силу.

Врач рассказал, какие продукты губят мужское здоровье
Фото: СОВАСОВА

Полезно употреблять и томаты – благодаря антиоксиданту в составе они могут защитить от онкологии предстательной железы и других видов рака. Вредные для фигуры продукты следует исключить, в том числе копченое и соленое, колбасы, сосиски.

По словам врача, опасность ожирения для мужчин заключается в том, что в жировой ткани мужские гормоны трансформируются в женские. Таким образом, снижается потенция и защитные силы организма. Алкоголь тоже крайне вреден для мужского здоровья. Также мужчинам нужно больше белка для строительства мышц и выработки тестостерона. И тут следует тоже отдавать предпочтение натуральным продуктам. Например, протеиновые батончики в большом количестве могут навредить.

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