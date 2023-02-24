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1 час назад

Полёт на самолёте оказался опасен для здоровья сердца

Ferra.ru

Авиационный шум был добавлен учёными в список факторов, которые увеличивают риск развития инфаркта миокарда.

Полёт на самолёте оказался опасен для здоровья сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

К такому выводу пришли сотрудники Университетского медицинского центра в Майнце в Германии после серии экспериментов.

Команда подвергала мышей воздействию шума авиационных двигателей с уровнем шума от 72 до 85 дБ, что сравнимо с уровнем шума двигателей самолётов во время взлета. Правда, лабораторные животные проводили в таких условиях по 24 часа в сутки на протяжении четырёх дней.

По итогу учёные обнаружили, что громкий шум вызвал прилипание воспалительных клеток к стенкам кровеносных сосудов, что привело к нарушению сердечной функции и увеличению повреждений сердечной мышцы.

Напомним, что данные Центров по контролю и профилактике заболеваний демонстрируют, что только в США каждые 40 секунд происходит инфаркт миокарда. В Австралии ежедневно у людей в возрасте от 25 лет происходит около 160 сердечных приступов, включая всё тот же инфаркт миокарда.

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