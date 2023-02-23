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19 минут назад

Врач перечислила распространенные внешние признаки дефицита витамина D

Lenta.ruиещё 2

Врач-иммунолог Елена Грек перечислила распространенные признаки недостатка витамина D, которые можно отследить по внешнему виду человека. Соответствующие комментарии приводит «Газета.Ru».

Врач назвала внешние признаки дефицита витамина D
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению доктора, повышенная усталость, перепады настроения, слабость в мышцах могут указывать на нехватку витамина, который вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Помимо этого, Грек внесла в список снижение концентрации внимания, проблемы со сном и лишний вес. Кроме того, как утверждает эксперт, дефицит витамина D сказывается и на внешности.

Так, врач рассказала, что при недостатке в организме упомянутого витамина кожа теряет эластичность, а лицо приобретает усталый вид.

«Появляется шелушение, тусклый цвет лица, чрезмерная бледность и синяки под глазами. Повышаются риски развития кожных заболеваний, например, дерматита», — сообщила Грек.

В заключение медик посоветовала сдать анализ на витамин D, на основе результатов которого доктор подберет витаминную добавку в правильной дозировке и поможет скорректировать рацион для восполнения вещества.

В апреле 2022 года врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о развитии дефицита витамина B12 во время поста. По ее словам, у человека могут появиться головокружения, шаткость походки, бессонница, хроническая усталость и спутанность сознания.

Новости,Елена Соломатина,
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