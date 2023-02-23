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3 часа назад

Неврологи назвали 10 способов снизить риск развития деменции

runews24.ru

Доктор медицинских наук, невролог из Мичиганского университета здравоохранения и соруководитель Клинического ядра Мичиганского исследовательского центра болезни Альцгеймера Джудит Хайдебринк отметила, что многие случаи деменции можно предотвратить или отсрочить, если вести здоровый образ жизни.

Неврологи назвали 10 способов снизить риск развития деменции
Фото: runews24.rurunews24.ru

Невролог Генри Полсон рассказал, что о чем нужно помнить.

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С 40-летния необходимо следует следить за артериальным давлением. Систолическое давление не должно превышать 130 миллиметров ртутного столба. Научные исследования показывают, что это также снижает вероятность сердечного приступа и инсульта.

Ученые призвали защищать слух. В недавнем исследовании отмечается, что пожилые, носящие слуховые аппараты из-за потери слуха, имеют более низкий риск развития деменции в течение следующих трех лет.

Пожилым рекомендовали дышать свежим воздухом. При улучшении качества воздуха уменьшается вероятность развития старческого слабоумия, говорится в результатах исследования Lancet.

Кроме того, следует избегать травм головы, которые могут привести к нарушениям работы мозга.

Пожилым рекомендовали ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения. Наиболее безопасно в день употреблять максимум одну порцию алкоголя.

Неврологи советуют оставаться умственно вовлеченными. Люди, учившиеся дольше, меньше подвержены риску развития деменции. Можно поддерживать мозг в форме, учась чему-то новому, решая головоломки, пробуя себя в новых хобби.

Необходимо регулярно заниматься спортом и придерживайтесь правильного питания. 150 минут физической активности в неделю помогут предотвратить нейродегенеративные заболевания.

Ученые рекомендовали поддерживать режим сна. Апноэ во сне может быть связано с высоким риском развития деменции.

Также нужно поддерживать социальные контакты: общаться с родными и друзьями, посещать общественные мероприятия. Это помогает поддерживать мозг в тонусе.

Эксперты добавили, что нужно заботиться и о психическом здоровье. Согласно некоторым исследованиям, депрессия может быть связана с деменцией в более позднем возрасте.

Новости,Генри Полсон,
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