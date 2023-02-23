Неврологи назвали 10 способов снизить риск развития деменции

Доктор медицинских наук, невролог из Мичиганского университета здравоохранения и соруководитель Клинического ядра Мичиганского исследовательского центра болезни Альцгеймера Джудит Хайдебринк отметила, что многие случаи деменции можно предотвратить или отсрочить, если вести здоровый образ жизни.

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Невролог Генри Полсон рассказал, что о чем нужно помнить.

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С 40-летния необходимо следует следить за артериальным давлением. Систолическое давление не должно превышать 130 миллиметров ртутного столба. Научные исследования показывают, что это также снижает вероятность сердечного приступа и инсульта.

Ученые призвали защищать слух. В недавнем исследовании отмечается, что пожилые, носящие слуховые аппараты из-за потери слуха, имеют более низкий риск развития деменции в течение следующих трех лет.

Пожилым рекомендовали дышать свежим воздухом. При улучшении качества воздуха уменьшается вероятность развития старческого слабоумия, говорится в результатах исследования Lancet.

Кроме того, следует избегать травм головы, которые могут привести к нарушениям работы мозга.

Пожилым рекомендовали ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения. Наиболее безопасно в день употреблять максимум одну порцию алкоголя.

Неврологи советуют оставаться умственно вовлеченными. Люди, учившиеся дольше, меньше подвержены риску развития деменции. Можно поддерживать мозг в форме, учась чему-то новому, решая головоломки, пробуя себя в новых хобби.

Необходимо регулярно заниматься спортом и придерживайтесь правильного питания. 150 минут физической активности в неделю помогут предотвратить нейродегенеративные заболевания.

Ученые рекомендовали поддерживать режим сна. Апноэ во сне может быть связано с высоким риском развития деменции.

Также нужно поддерживать социальные контакты: общаться с родными и друзьями, посещать общественные мероприятия. Это помогает поддерживать мозг в тонусе.