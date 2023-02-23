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3 часа назад

Россиянам назвали способ лечиться в платных клиниках бесплатно

Lenta.ru

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на получение бесплатных медицинских услуг в некоторых платных клиниках. Способ назвала медицинский адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам назвали способ лечиться в платных клиниках бесплатно
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Гриценко, закон «Об обязательном медицинском страховании» предусматривает обязательную оплату пациентом всех услуг, если они не входят в систему ОМС и не покрываются добровольной страховкой.

Однако на фоне снижения платежеспособного спроса многие частные клиники начинают подключаться к системе ОМС. В таком случае они получают больше клиентов, за которых платит страховая компания, заявила адвокат.

Узнать перечень клиник, работающих по такой системе, можно на сайте Минздрава. Гриценко подчеркнула, что при обращении пациента частная клиника не вправе отказать в предоставлении услуг по ОМС, если она их оказывает. В противном случае можно написать жалобу.

Ранее врач-сомнолог Софья Черкасова назвала способы наладить распорядок дня, после того как человек нарушил его в выходные дни или на каникулах. По ее словам, молодые люди могут восстановить режим сна, если не поспят одну ночь.

Новости,Ирина Гриценко,
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