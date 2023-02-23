Врачи назвали способ снизить число курильщиков в России

Популяризация здорового образа жизни (ЗОЖ), пропаганда отказа от курения, а также поощрительные меры за это, помогут снизить число курильщиков среди россиян. При этом ограничительные меры также необходимы, считают опрошенные ТАСС врачи.
23 февраля 2010 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Документ, в частности, ввел запрет на курение в общественных местах (кафе, рестораны, аэропорты, подъезды многоквартирных домов и др.). С июня 2014 года закон запретил магазинам и киоскам выставлять пачки сигарет на открытых витринах.
Властям не нужно останавливаться в дальнейшем регулировании потребления табака, считает лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он отметил, что россияне стали курить меньше, повлияла на это и мода на ЗОЖ.
"Необходимо каким-то образом поощрять то, что человек не курит, а также спортивный, атлетичный здоровый образ жизни", - сказал он.
В качестве примера таких поощрительных мер врач назвал, например, автомат по физкультуре для студента-зожника. При этом он отметил, что сегодня создаются все условии для того, чтобы вести здоровый образ жизни.
"Пошла мода на фитнес-центры, пробежки, велосипед. Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города развивают оздоровительные площадки, лесопарковые зоны, скверы, парки культуры", - заметил врач.
Над тем, как можно повлиять на курильщиков, сейчас думает весь мир, отметил врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Карабиненко. Перебороть табачную зависимость очень сложно, поэтому необходима разъяснительная и ограничительная работа с теми, кто курит, добавил он.
"Нужна какая-то общенациональная идея. Надо, чтобы эту идею внушали <…>. Самое главное - дети, <…> они начинают пробовать курить в возрасте где-то 10 лет", - заметил Карабиненко.
Вместе с поощрительными мерами необходимы и ограничительные, считает Зайцев. К примеру, можно повысить стоимость сигарет с более высоким содержанием никотина, а также полностью запретить курение на балконах. Дым попадает с одного балкона на другой, а затем - в квартиры, заметил врач.
"Через вентиляционные ходы, вытяжку [дым] "тянет" в другие квартиры. Не всегда вытяжки работают полноценно, хорошо", - пояснил он.
Искоренить табакокурение путем введения запретных мер очень сложно, однако антитабачные законы нужны, полагает Карабиненко.
"Они ограничивают хотя бы какую-то часть людей, заставляют выполнять требования, чтобы [они] не курили в общественных местах. Но это очень небольшой процент [людей]", - отметил он.