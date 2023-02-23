Врачи назвали способ снизить число курильщиков в России

Популяризация здорового образа жизни (ЗОЖ), пропаганда отказа от курения, а также поощрительные меры за это, помогут снизить число курильщиков среди россиян. При этом ограничительные меры также необходимы, считают опрошенные ТАСС врачи.

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23 февраля 2010 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Документ, в частности, ввел запрет на курение в общественных местах (кафе, рестораны, аэропорты, подъезды многоквартирных домов и др.). С июня 2014 года закон запретил магазинам и киоскам выставлять пачки сигарет на открытых витринах.

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Пропаганда ЗОЖ

Властям не нужно останавливаться в дальнейшем регулировании потребления табака, считает лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он отметил, что россияне стали курить меньше, повлияла на это и мода на ЗОЖ.

"Необходимо каким-то образом поощрять то, что человек не курит, а также спортивный, атлетичный здоровый образ жизни", - сказал он.

В качестве примера таких поощрительных мер врач назвал, например, автомат по физкультуре для студента-зожника. При этом он отметил, что сегодня создаются все условии для того, чтобы вести здоровый образ жизни.

"Пошла мода на фитнес-центры, пробежки, велосипед. Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города развивают оздоровительные площадки, лесопарковые зоны, скверы, парки культуры", - заметил врач.

Над тем, как можно повлиять на курильщиков, сейчас думает весь мир, отметил врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Карабиненко. Перебороть табачную зависимость очень сложно, поэтому необходима разъяснительная и ограничительная работа с теми, кто курит, добавил он.

"Нужна какая-то общенациональная идея. Надо, чтобы эту идею внушали <…>. Самое главное - дети, <…> они начинают пробовать курить в возрасте где-то 10 лет", - заметил Карабиненко.

Ужесточать или нет

Вместе с поощрительными мерами необходимы и ограничительные, считает Зайцев. К примеру, можно повысить стоимость сигарет с более высоким содержанием никотина, а также полностью запретить курение на балконах. Дым попадает с одного балкона на другой, а затем - в квартиры, заметил врач.

"Через вентиляционные ходы, вытяжку [дым] "тянет" в другие квартиры. Не всегда вытяжки работают полноценно, хорошо", - пояснил он.

Искоренить табакокурение путем введения запретных мер очень сложно, однако антитабачные законы нужны, полагает Карабиненко.