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1 час назад

Врач Рябков допустил, что сезон гриппа может продлиться до конца марта

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Заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков дал прогноз по ситуации с гриппом.

Врач допустил, что сезон гриппа может продлиться до конца марта
Фото: UnsplashUnsplash

«Сезон гриппа может продлиться до конца марта. В апреле возможны локальные вспышки, вызванные гриппом В», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, не стоит отказываться от мер профилактики.

«Иными словами, вирусы никуда не отступают, потому надо продолжать соблюдать меры профилактики. Также желательно ограничить число контактов с другими людьми, особенно с признаками респираторной инфекции», — считает Рябков.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».

Новости,Алексей Аграновский,
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