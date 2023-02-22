Врач-реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкин развеял распространенный миф о сахарном диабете. Подробностями эксперт поделился в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск доступен на платформе "Смотрим".

Так, по словам медика, многие пациенты считают, что при сахарном диабете вредны физические нагрузки. Однако физическая активность при этом заболевании оказывает только положительное влияние на организм.

Агапкин заявил, что физические нагрузки улучшают чувствительность мышечной ткани к инсулину. Это позволяет даже людям с диабетом первого типа уменьшить количество инсулина, который они вводят.

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