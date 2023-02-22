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2 часа назад

Реабилитолог Агапкин развеял популярный миф о сахарном диабете

Мария Иглина

Врач-реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкин развеял распространенный миф о сахарном диабете. Подробностями эксперт поделился в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск доступен на платформе "Смотрим".

Так, по словам медика, многие пациенты считают, что при сахарном диабете вредны физические нагрузки. Однако физическая активность при этом заболевании оказывает только положительное влияние на организм.

Мясников рассказал, как нездоровье влияет на характер пациента

Агапкин заявил, что физические нагрузки улучшают чувствительность мышечной ткани к инсулину. Это позволяет даже людям с диабетом первого типа уменьшить количество инсулина, который они вводят.

Ранее тренер назвала правильный способ ежедневно заниматься спортом.

Новости,Видео,Сергей Агапкин,
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